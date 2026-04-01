На Ставрополье оштрафовали владельца взорвавшегося придорожного кафе

Владельца придорожного кафе на федеральной автодороге «Кавказ» в Кочубеевском районе привлекли к административной ответственности за нарушение противопожарных правил после инцидента 17 января 2026 года, в результате которого пострадали восемь человек, включая сотрудников и посетителей заведения. Проверку провела прокуратура Кочубеевского района, опираясь на данные МЧС и материалы следственных органов, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Инцидент произошел в кафе на 232м километре трассы «Кавказ» в Кочубеевском муниципальном округе, где в помещении общепита разгерметизировался газовый баллон, что привело к взрыву газовоздушной смеси и последующему пожару. Согласно сообщениям ГУ МЧС по Ставропольскому краю, площадь возгорания после взрыва составила около 150 квадратных метров, часть конструкций здания получила серьезные повреждения. На месте работали пожарные расчеты, медики и представители прокурорского надзора, которые зафиксировали причиненный ущерб и число пострадавших.

По итогам проверки прокуратура установила, что владелец кафе как собственник здания ненадлежащим образом содержал газовые баллоны, что напрямую нарушает требования пожарной безопасности. В ведомстве отметили, что индивидуальный предприниматель не обеспечил надлежащее размещение и обслуживание емкостей с сжиженным углеводородным газом, что и привело к разгерметизации емкости, взрыву и последующему возгоранию. В результате инцидента травмы получили три работника и пять посетителей кафе, в том числе несовершеннолетние дети.

В отношении хозяина кафе прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ — нарушение требований пожарной безопасности. После рассмотрения материалов дела предпринимателя привлекли к ответственности в виде штрафа на сумму 40 тыс. руб., который он оплатил в полном объеме. Помимо этого, прокуратура внесла ему представление об устранении всех выявленных нарушений, в том числе по организации хранения и использования газовых баллонов, а также соблюдению норм противопожарного режима в здании общепита.

Параллельно Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В ходе расследования проверяют, был ли нарушен технологический режим работы кафе, не допускала ли управляющая структура заведения грубых нарушений эксплуатации газового оборудования и не создавала ли системную опасность для гостей и персонала.

Станислав Маслаков