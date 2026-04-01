В правительстве РФ ожидают кратного роста грузооборота с Ираном по Каспию

Морские перевозки по Каспию между Россией и Ираном вырастут в разы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра транспорта РФ Дмитрия Зверева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Российские чиновники ожидают резкого увеличения объемов зерновых грузов, металлов, леса и других товаров. Порты Астрахань и Махачкала в России, а также иранские каспийские терминалы полностью к этому готовы.

Дмитрий Зверев ссылался на положения меморандума о консорциуме судоходных и портовых компаний двух стран, подписанного в ноябре 2025 года. Этот документ позволяет России и Ирану выйти на беспрецедентные объемы экспорта в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг».

Военные действия в Иране нарушили традиционные логистические цепочки через Персидский залив и Суэцкий канал. В результате грузы перенаправляют через Каспий, Центральную Азию и коридор «Север — Юг», который соединяет Россию с Индией и странами Персидского залива.

Ранее директор Махачкалинского порта Джамал Алиев отметил рост обращений по перевозкам с Ираном, несмотря на продолжающийся конфликт. В 2025 году по коридору «Север — Юг» перевезли 21,5 млн тонн грузов, заявил министр транспорта Виталий Савельев. Пропускная способность маршрута в ближайшие годы достигнет 30 млн тонн в год.

Коридор «Север — Юг» сокращает сроки доставки на 30–50% по сравнению с Суэцким каналом. Для Центральной Азии он открывает выход к морю и крупным рынкам. В отличие от Срединного коридора через Казахстан, Азербайджан и Грузию, который в 2024 году перевез 4,1 млн тонн и к 2030-му выйдет на 11 млн тонн, «Север — Юг» предлагает большую пропускную способность. Россия фокусируется на глобальном юге: экспорт зерна, угля, нефти, удобрений и металлов растет.

Станислав Маслаков