Экс-сотрудник администрации Каспийска отправился в колонию на восемь лет

Бывшего начальника управления имущественных отношений администрации Каспийска признали виновным в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2021–2022 годах осужденный подготовил и представил на подпись главе города документы о предоставлении местной жительнице земельного участка взамен изымаемого. Экспертное заключение о равной стоимость объектов оказалось заведомо ложным. Фигурант обманным путем завладел земельным участком потерпевшей. Рыночная стоимость имущества превысила 7 млн руб.

Суд приговорил обвиняемого к восьми годам в колонии, а также к штрафу в размере 500 тыс. руб.

Мария Хоперская