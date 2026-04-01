Экс-сотрудник администрации Каспийска отправился в колонию на восемь лет
Бывшего начальника управления имущественных отношений администрации Каспийска признали виновным в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Установлено, что в 2021–2022 годах осужденный подготовил и представил на подпись главе города документы о предоставлении местной жительнице земельного участка взамен изымаемого. Экспертное заключение о равной стоимость объектов оказалось заведомо ложным. Фигурант обманным путем завладел земельным участком потерпевшей. Рыночная стоимость имущества превысила 7 млн руб.
Суд приговорил обвиняемого к восьми годам в колонии, а также к штрафу в размере 500 тыс. руб.