Власти СО-Алании обжаловали решение о возврате 162 млн рублей субсидий

Министерство строительства и архитектуры Северной Осетии—Алании обжаловало в апелляцию решение, которым ведомство обязали вернуть в федеральный бюджет 162,8 млн руб. субсидий. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Ранее «Ъ-Кавказ» рассказывал, что с иском к республиканскому минстрою о взыскании средств обратилось территориальное управление Федерального казначейства. Поводом для разбирательства стало нарушение графиков строительства и ремонта трех крупных спортивных объектов во Владикавказе: крытого футбольного манежа, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и стадиона «Спартак» (второй этап реконструкции).

В 2022 году региону в рамках государственной программы были выделены 1,6 млрд руб. на условиях софинансирования. Однако подрядчики сорвали сроки выполнения работ. В частности, техническая готовность футбольного манежа вместо плановых 18,6% оказалась нулевой, а по стадиону «Спартак» фактический показатель (25,2%) почти вдвое отставал от установленного графика (45%).

В соответствии с правилами предоставления субсидий, за нарушение сроков строительства предусмотрен штраф в размере 10% от годового объема ассигнований. Федеральный Минспорт потребовал вернуть 162,8 млн рублей, однако региональные власти деньги не перечислили, после чего казначейство обратилось в суд.

В ходе судебных заседаний представители минстроя республики настаивали на отсутствии вины ведомства, указывая на сложности с передачей помещений стадиона в собственность и необходимость корректировки проектной документации. Однако Арбитражный суд Северной Осетии пришел к выводу, что эти обстоятельства не являются форс-мажором, а у чиновников была возможность своевременно обратиться в Минспорта РФ за продлением сроков, чем они не воспользовались.

Не согласившись с принятым решением, республиканское министерство строительства и архитектуры подало апелляционную жалобу в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Михаил Волкодав