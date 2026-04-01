На Ставрополье помощник дизайнера обманул клиента на 8,3 млн рублей

В Ставропольском крае помощник дизайнера стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особом крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая заказала у дизайнера проекты СПА-салона и жилого дома. Специалист начала работу, но позднее, из-за срочных дел за границей, поручила ее своему помощнику. Жертва перевела на счета компании 8,3 млн руб., а помощнику предстояло подготовить все проектные документы и осуществить поставку стройматериалов. Однако подозреваемый перестал выходить на связь.

Оперативники установили, что 37-летний фигурант уехал в Москву. Он пояснил, что решил потратить полученные деньги и попытался скрыться в столице. Подозреваемого заключили под стражу.

Мария Хоперская