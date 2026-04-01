В горах Сочи выпало до 10 см снега

На территории высокогорья Сочи сохраняются зимние погодные условия, тогда как в основной части Краснодарского края установилась весенняя погода. По данным горнолыжного курорта, опубликованным утром 1 апреля, на вершинах за сутки выпало до 10 см свежего снега.

Согласно информации с высотных отметок, наибольшая толщина снежного покрова зафиксирована на уровне 2,3 м (зона «Роза Пик») — сугробы достигли 295 см, при этом за прошедшие сутки прирост составил до 10 см. На данной высоте наблюдается слабый снегопад, горизонтальная видимость не превышает 100 м.

На отметке 1,6 тыс. м высота снежного покрова составляет 160 см. В Олимпийской деревне, расположенной на высоте 1,1 тыс. м, максимальная высота снега достигает 50 см. На уровне 940 м зафиксирован слой снега до 41 см. В долинной зоне снежный покров отсутствует.

Как ранее сообщалось операторами горнолыжных комплексов, завершение зимнего сезона в Сочи запланировано после майских праздников. Закрытие трасс начнется поэтапно в апреле.

С начала текущего года Сочи принял 1,27 млн туристов. В преддверии летнего сезона утверждена концепция развития курортной инфраструктуры. В апреле стартует активная фаза благоустройства зеленых зон, пляжных территорий и объектов туристического показа.

Мария Удовик