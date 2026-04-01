В Кисловодске закрыли шесть детских садов из-за отсутствия воды

Власти Кисловодска с 31 марта 2026 года приостановили работу шести муниципальных детских садов из-за резкого снижения подачи воды, вызванного обмелением Эшкаконского водохранилища. Администрация города-курорта назвала детсады №1 «Солнышко», №9 «Городок детства», №14, №15, №19 «Дельфин» и №23.

Глава города Евгений Моисеев заявил, что решение спасает здоровье детей: в условиях ограниченного водоснабжения невозможно соблюсти санитарные нормы.

Ограничения водоснабжения ввели еще 25 марта — вода, как утверждают в мэрии города, теперь подается по графику с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Эшкаконское водохранилище, единственный источник питьевой воды для Кисловодска, заполнено лишь на 20% от проектной мощности из-за малоснежной зимы и скудных осадков в верховьях реки Малка.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 27 марта перевел школы Кисловодска, Ессентуков и Предгорного округа на дистанционное обучение, а детсады — на свободное посещение. К 26 марта уровень воды вырос на 56 см за двое суток, суточный приток достиг 80–85 тыс. кубометров, но полного восстановления пока нет. Детей из закрытых садов распределили по другим учреждениям, чтобы родители-работники не страдали.

В 2023–2025 годах аварии на гидроузле неоднократно оставляли без воды Кисловодск и часть Предгорного округа. Водохранилище снабжает 130 тыс. жителей Ставрополья, включая весь Кисловодск, и 30 тыс. человек в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии по двум ветхим магистралям 1954 и 1981 годов постройки.

Реконструкцию Эшкаконского гидроузла запланировали на 2026–2028 годы с бюджетом свыше 49 млн руб. Работы обновят ключевой объект, который сейчас не выдерживает нагрузок из-за возраста и погодных аномалий, а также стремительного роста городов КМВ.

