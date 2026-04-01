В Железноводске в ДТП с легковушкой погиб мотоциклист

Утром 1 апреля в Железноводске при столкновении с легковым автомобилем погиб мотоциклист, есть пострадавший. По факту ДТП организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. Особое внимание уделяется вопросам оперативного оказания пострадавшему в аварии необходимой медицинской помощи, отметили в надзорном органе.

Наталья Белоштейн