Суд отказал подрядчику во взыскании 542 млн рублей с мэрии Кисловодска

Арбитражный суд отказал подрядчику во взыскании 542 млн руб. с администрации Кисловодска по контракту на строительство многофункционального культурного центра на 1200 мест, следует из данных судебной картотеки.

Компания требовала пересмотреть фиксированную цену из-за роста цен на стройматериалы после 2022 года, когда власти заключили договор.

Подрядчик завершил работы, администрация их приняла, но отказалась платить дополнительные средства. Фирма ссылалась на расчеты и экспертизу удорожания, однако суд установил отсутствие согласованных изменений и бюджетных лимитов для корректировки цены. Закон требует строгой процедуры: стороны должны заранее оговорить условия растущих расходов, чего здесь не произошло.

Суд подчеркнул, что рост цен на ресурсы — предвидимый риск для подрядчика при подписании контракта в конце 2021-го. Изначальная сумма составила часть из 2,3 млрд руб., выделенных правительством РФ в 2022–2024 годах по госпрограмме развития СКФО. Михаил Мишустин лично утвердил субсидии на замену старого кинотеатра «Россия» в центре города новым залом на 1200 зрителей.

Стороны ранее подписали соглашение о расторжении контракта и подтвердили отсутствие претензий. Суд расценил это как добровольное урегулирование: подрядчик не приостановил работы и не ссылался на статьи 716 или 719 ГК РФ о форс-мажоре. «Изменение экономической ситуации само по себе не относится к непредвиденным обстоятельствам», — говорится в резолютивной части.

Решение подлежит обжалованию, но подрядчик пока не сделал этого. Проект культурного центра входит в инфраструктурные инициативы СКФО, где власти ужесточают контроль за бюджетными расходами на фоне инфляции стройматериалов, цены на которые выросли на 30–50% с 2022 года по данным отраслевых обзоров.

Станислав Маслаков