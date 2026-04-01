В Дагестане доля неработающих базовых станций связи сократилась до 10%

Министерство цифрового развития Дагестана сообщило, что количество сбоев связи сократилось вдвое по сравнению с пиком ЧС. Доля неработающих базовых станций упала с 20% до 10% благодаря оперативным мерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Специалисты устранили крупные обрывы оптоволокна на магистралях Махачкала—Дербент (80 км), Карабудахкент—Избербаш, а также в Манасе и Агачауле, где селевой поток повредил кабели. В Махачкале базовые станции операторов запитали от дизельных генераторов, МТС и «Билайн» стабилизировали работу, хотя «МегаФон» все еще борется с проблемами в южной части города.

Сильные дожди и шквалистый ветер обрушились на Дагестан 28 марта 2026 года, вызвали массовые паводки и подтопления сотен домов в Махачкале, Буйнакске, Каспийске, Хасавюрте и прилегающих районах. Власти ввели режим ЧС в столице республики, Дагестанских Огнях, Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах, эвакуировали более 100 человек из зон затопления. Наводнение оставило без света свыше 320 тыс. жителей, отключило 72 тыс. домохозяйств и 412 соцобъектов, нарушило водоснабжение и транспорт, спровоцировало сходы селей и камнепады в горах.

В Хасавюрте ввели в строй 4 новые базовые станции, но Кулинский, Агульский, Курахский, Буйнакский и Хасавюртовский районы остаются сложными: техника не доезжает из-за размытых дорог и отсутствия подъездных путей. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил дорожным службам срочно расчистить трассы и рассмотреть доставку бригад авиацией, чтобы подключить оставшиеся 65 тыс. абонентов без энергии и связи — их держат без света 28 фидеров, в основном в горах.

Первоисточник — официальный Telegram-канал правительства Дагестана, где 30 марта опубликовали итоги восстановления с точными данными по оптоволокну. РБК Кавказ и другие СМИ перепечатали это 31 марта, подтвердив цифры Минцифры.

К 1 апреля 2026 года энергетики восстановили свет для большинства абонентов, но Минтранс предупредил о риске новых паводков на реках и в горах из-за продолжительных осадков. Роспотребнадзор запретил сырую воду, посоветовав кипятить или брать бутилированную, — качество пострадало от затоплений. Восстановление инфраструктуры идет круглосуточно: оперштабы координируют усилия, фокус — на магистралях и соцобъектах. Ранее без энергии сидели 110 тыс. абонентов, теперь полное восстановление обещают к вечеру.

Станислав Маслаков