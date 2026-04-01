Дагестан готовится к новым дождям и сильному ветру после масштабных паводков

В Дагестане в течение 1 апреля ожидается умеренный дождь, а также усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду в ночное время. Об этом сообщило СевероКавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в сводке, опубликованной 31 марта.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Дагестан

Температура воздуха в большинстве районов республики поднимется до 20 градусов тепла, а в прибрежных городах она днем может составлять 16–18 градусов при относительно высокой влажности. В горных районах выше 2000 метров возможны дождь и мокрый снег, что повышает риск лавин и селевых потоков.

Новые осадки идут на фоне последствий сильнейших ливней, которые обрушились на Дагестан 28–29 марта. Тогда синоптики зафиксировали объем выпавших осадков, превысивший многолетние рекорды, что специалисты и региональные власти охарактеризовали как одно из самых сильных наводнений за последние более чем 100 лет. В Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте и ряде районов — Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском — ввели режим чрезвычайной ситуации. В этих муниципалитетах подтопили сотни домовладений, повредили дороги и инженерные сети, произошли отключения электричества и водоснабжения, а в ряде населенных пунктов спасатели эвакуировали людей на лодках и спецтехнике.

По данным региональных служб и федеральных ведомств, по состоянию на 31 марта после паводков в четырех муниципалитетах республики все еще оставались подтопленными 811 жилых домов, более 1000 приусадебных участков и 55 участков автомобильных дорог. На объектах коммунальной инфраструктуры продолжались работы по откачке воды, восстановлению сетей и расчистке завалов; силовики и МЧС дежурили в усиленном режиме, чтобы оперативно реагировать на новые подтопления и обрывы ЛЭП.

Метеорологи подчеркивают, что циклон, который принес сильные ливни 28–29 марта, частично ослаб, но в ближайшие дни в республике ожидаются новые циклонические осадки. В отдельных районах прогнозируют местами сильные дожди, грозы и порывы ветра до 15–18 метров в секунду, что в условиях повышенной влажности почвы и переполненных русел рек может спровоцировать повторные паводки и акваториальные селевые потоки. Кроме того, в горных районах Дагестана МЧС и гидрометслужба объявили период повышенной лавиноопасности: по данным Дагестанского центра по гидрометеорологии, опасность схода лавин сохраняется в отдельные дни, в том числе в ночь на 1–2 апреля.

Станислав Маслаков