Прокуратура взыскала неустойку за просрочку сноса заправок в Ставрополе

Прокуратура Промышленного района Ставрополя добилась взыскания с юридического лица значительной судебной неустойки за длительное неисполнение решения о сносе автозаправочных станций, сообщила пресс-служба ведомства.

В суде подтвердили, что бизнес-структура фактически проигнорировала вступивший в силу акт, по которому ей надлежало демонтировать несогласованные постройки, а продолжала использовать их месяцами, изза чего просрочка превратилась в многомесячную и удвоила размер финансовых санкций.

Спор начался в 2016 году, когда прокуратура района подала иск о признании незаконными действий по использованию земельного участка под АЗС и о возложении обязанности привести землю в первоначальное состояние. Суд признал незаконными действия компании по размещению автозаправки на участке, который не был разрешён для такого вида деятельности. Это решение затем поддержал Ставропольский краевой суд в апелляционном порядке, сделав его окончательным и подлежащим исполнению без отлагательств.

Несмотря на оформленный судебный акт, фактический снос автозаправочных станций так и не был проведён ни в отведенный срок, ни в течение следующих месяцев. В связи с этим прокуратура Промышленного района провела проверку исполнения законодательства об исполнительном производстве и выявила устойчивое нежелание владельца исполнять решение. В результате прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании неустойки за неисполнение судебного акта.

Формула расчета неустойки была выстроена по времени: в первый месяц просрочки прокуратура запросила 1 000 рублей за каждый день, начиная с даты, установленной судом для исполнения. Со второго месяца просьба выросла до 10 000 рублей в день, что согласуется с нормами Гражданского процессуального кодекса и законодательства об исполнительном производстве, где предусмотрена повышенная ответственность за длительную неуплату.

Требования прокурора суд удовлетворил полностью: неустойка была взыскана, и теперь владелец заправок формально вынужден выплатить ее дополнительно к уже существующим обязательствам по сносу построек.

Станислав Маслаков