На Ставрополье в 2026 году потратят 4,4 млрд рублей на акушерство и гинекологию

Территориальный фонд ОМС Ставропольского края направит в 2026 году 4,4 млрд рублей на акушерско-гинекологическую помощь. Это на 200 млн рублей больше, чем в 2025 году, когда фонд оплатил 900 тысяч случаев оказания такой помощи женщинам.

Рост финансирования напрямую связан с вступлением в силу нового порядка Минздрава РФ, который Минздрав утвердил в конце 2025 года и который заменил прежний приказ от 20 октября 2020 года. Документ начал действовать с 10 января 2026 года, хотя изначально планировали 15 декабря 2025-го, и ввел строгие правила для всех этапов женского здоровья — от планирования беременности до послеродового периода.

Врачи теперь обязаны показывать женщинам изображение эмбриона и его сердцебиение на УЗИ органов малого таза, если пациентка планирует прерывание беременности до 12 недель без медицинских показаний. Эта мера направлена на информирование и снижение числа необоснованных абортов, что соответствует федеральному курсу на защиту репродуктивного здоровья. Для женщин из групп риска ввели третий пренатальный скрининг и неинвазивное пренатальное тестирование за счет ОМС — анализы крови матери на хромосомные аномалии плода теперь проводят на сроках 34–35 недель для выявления поздних пороков. Мобильные бригады организуют патронаж на дому в послеродовой период, чтобы поддерживать мам в первые недели после родов, а при физиологической беременности добавят консультации стоматолога и психолога — минимум два визита к последнему.

Новый порядок детализирует помощь после аборта, несовершеннолетним с гинекологическими проблемами и беременным с ВИЧ. Женщины ставятся на учет не позднее 14 дней при сроке 4–7 недель или 7 дней на поздних сроках, а обследования у смежных специалистов завершают за 14 дней.

В Ставропольском крае эта реформа вписывается в общий бюджет ОМС на 2026 год в 55 млрд рублей — на 2,4 млрд больше, чем в 2025-м, с акцентом на скорую помощь (640 тысяч вызовов) и госпитализации (440 тысяч в стационарах, 183 тысячи в дневных). Федеральный проект «Охрана материнства и детства» в составе нацпроекта «Семья» подкрепляет региональные усилия: до 2030 года на него выделят 278,5 млрд руб., из них 212,6 млрд из федерального бюджета. В крае уже развивают женские консультации — в 2025 году на них ушло 362,3 млн руб., в основном из федерального центра, чтобы открыть восемь новых в районных больницах Аргунского, Грачевского, Курского и Левокумского округов.

Станислав Маслаков