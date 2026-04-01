Суд КЧР вернул экс-вице-премьеру Ирине Гербековой имущество на 33,9 млн рублей

Верховный суд Карачаево-Черкесии вернул бывшему вице-премьеру республики Ирине Гербековой и ее родственникам пять объектов недвижимости и транспорта общей стоимостью 33,9 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Суд апелляционной инстанции отказал прокуратуре в конфискации этих активов, поскольку семья доказала их покупку на подтвержденные доходы. Прокуратура КЧР в 2025 году подала иск, установив, что с 2015 по 2022 год Ирина Гербекова и ее близкие приобрели имущество на 81,5 млн руб., хотя их официальный доход составил всего 36 млн руб.

Ирина Гербекова возглавила преступное сообщество из семи человек еще на посту главврача республиканской клинической больницы в 2015–2020 годах, а позже курировала здравоохранение в правительстве КЧР. Группа похищала федеральные средства по госпрограмме развития медицины: на лекарства, оборудование и зарплаты медработникам ущерб превысил 100 млн руб. ФСБ и МВД пресекли деятельность ОПГ в июне 2023 года, тогда суд отправил Гербекову под домашний арест, а в июле глава КЧР Рашид Темрезов уволил ее за утрату доверия.

Обвинения включают создание ОПГ (ч.3 ст.210 УК РФ), мошенничество (ч.4 ст.159), растрату (ч.4 ст.160) и неправомерный оборот платежей (ч.2 ст.187). В августе 2025 года Ирина Гербекова частично признала вину только по растрате, отрицая создание сообщества и мошенничество; дело дошло до суда с гражданским иском больницы на 30,4 млн руб. Черкесский горсуд в декабре 2025 года конфисковал 15 объектов на 48,4 млн руб.: 12 нежилых помещений с участком в Черкесске, квартиру в Москве и участок в Архызе.

Апелляция в Верховном суде КЧР в марте 2026 года учла аргументы защиты: квартиры в Черкесске, Москве и три автомобиля купили законно. Прокуратура продолжает контролировать исполнение решения по остальному имуществу.

Станислав Маслаков