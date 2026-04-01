Полиция проводит проверку после нападения собак на женщину в сочинском селе

В Хостинском районе Сочи произошел инцидент с участием безнадзорных животных. В селе Барановка стая собак напала на местную жительницу.

Согласно сообщениям очевидцев, происшествие случилось на улице Армянской. До этого на указанной территории местные жители неоднократно замечали трех крупных особей. В результате нападения женщина получила укусы, после чего ей была оперативно оказана медицинская помощь. Установить принадлежность животных владельцам не представилось возможным.

В официальном комментарии пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточняется, что отделом полиции Хостинского района УВД по Сочи по данному факту организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая обстоятельства, предшествовавшие нападению.

Следует отметить, что проблема нападений безнадзорных животных на людей остается актуальной для региона. Ранее сообщалось о резонансном случае в Новороссийске, где следователем Следственного комитета было возбуждено уголовное дело. Жертвами животных в том инциденте стали несколько граждан, включая женщину, школьницу и девятилетнего мальчика.

Дополнительно в контексте контроля за обращением с бездомными животными председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в краевом центре. В Сочи по итогам проверки нападения на женщину в селе Барановка будет принято процессуальное решение.

Мария Удовик