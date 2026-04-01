В Кисловодске водитель BMW наехал на женщину на пешеходном переходе

В Кисловодске 23-летний водитель BMW совершил наезд на 55-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось накануне, 31 марта, около 20:30 на улице Фоменко. Пострадавшую с травмами доставили в городскую больницу.

Как установили сотрудники ГИБДД, виновник аварии — местный житель со стажем вождения пять лет. За время управления транспортным средством мужчина более десяти раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В момент происшествия водитель был трезв.

По факту ДТП проводится проверка.

Константин Соловьев