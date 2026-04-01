В Дагестане на восемь лет осудили экс-начальника управления имущества Каспийска

Каспийский городской суд вынес приговор бывшему начальнику управления имущественных отношений городского округа. Чиновника признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (ч. 4 ст. 159 и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Доказано, что осужденный при оформлении обмена принадлежавшего местной жительнице участка на муниципальную землю убедил ее с помощью супруга безвозмездно передать дополнительный участок площадью 1 тыс. кв. м якобы для решения вопросов с городским руководством.

Чиновник оформил участок на знакомого, затем продал третьим лицам и присвоил вырученные 10 млн руб. Кроме того, при оценке имущества для равноценного обмена чиновник, в ущерб городскому бюджету, убедил оценщика составить отчет, в котором дорогостоящий муниципальный участок искусственно приравняли по стоимости к менее ценному частному имущественному комплексу.

Обвиняемый в суде вину не признал. Приговором ему назначено восемь лет колонии общего режима с запретом занимать должности в государственных структурах в течение двух лет. Кроме того, бывший начальник управления должен выплатить штраф в 500 тыс. руб., а для обеспечения взыскания штрафа на его имущество наложен арест.

Приговор может быть обжалован в Верховном суде Дагестана.

Константин Соловьев