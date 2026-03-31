На Кубани расследуют дело о массовой гибели рыбы

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в акватории Бестерного канала в Щербиновском районе. Основанием стали материалы прокурорской проверки, в ходе которой установлен ущерб свыше 50 млн руб., передает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в феврале 2026 года в водоеме зафиксирована гибель водных биологических ресурсов, в том числе тарани и судака. Проверка показала, что должностные лица Азово-Донского филиала ФГБУ «Главрыбвод», а также его подразделения — Ейского экспериментального хозяйства по разведению и воспроизводству рыбы — не обеспечили проведение необходимых мероприятий по сохранению биоресурсов и среды их обитания, а также не организовали рыбохозяйственную мелиорацию для улучшения экологического состояния водного объекта.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая особо крупный ущерб). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Параллельно в суде рассматривается административный иск надзорного ведомства о признании бездействия ответственных организаций незаконным и об обязании провести предусмотренные законодательством мероприятия по восстановлению состояния водного объекта.

Вячеслав Рыжков