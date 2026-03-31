Впервые в истории Самарской области температура воздуха в марте превысила +20°С

В понедельник, 30 марта, в Самарской области установлены погодные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Температурные максимумы зарегистрированы на 11 метеостанциях региона. При этом сразу в трех местах воздух прогрелся до +20°С и выше, что стало впервые в истории. Теплее всего было в Большой Глушице, где температура достигла +21°С. В Авангарде (Нефтегорский район) столбик термометра поднялся до +20,1°С. В Тольятти воздух прогрелся до +20°С.

В Самаре 30 марта температура воздуха достигла +18,5°С, что стало новым рекордом для этого дня. Температурные максимумы также зарегистрировали в Клявлино (+17,0°С), Челно-Вершинах (+18,1°С), Аглосе (+19,3°С), Сызрани (+17,7°С), Серноводске (+17,8°С), Безенчуке (+19,1°С) и Кинель-Черкассах (+17,7°С).

Андрей Сазонов