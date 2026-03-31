Жанна Белянкина назначена вице-президентом по маркетингу и продажам DOGMA

Основными задачами нового вице-президента DOGMA станут формирование долгосрочной стратегии развития, повышение эффективности каналов продаж, развитие финансовых инструментов и стратегических партнерств компании.

Фото: пресс-служба ГК Догма

Жанна Белянкина обладает 20-летним опытом построения продаж на территории 12 регионов России. С 2023 года она возглавила направление продаж ГК DOGMA в Центральном федеральном округе. Под руководством Жанны были внедрены эффективные бизнес-процессы и модели продаж. В 2025 году она назначена коммерческим директором DOGMA и отвечала за внедрение новой бизнес-стратегии, развитие и запуск проектов компании. Рост выручки компании за прошлый год составил +87,2%, по данным независимых экспертов аналитического центра «Движение.ру».

До прихода в DOGMA Жанна Белянкина занимала руководящие позиции в девелоперских компаниях на юге и в центральной части России, где активно принимала участие в развитии масштабных проектов.

Жанна Белянкина получила образование во Владимирском государственном университете им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, окончила Международный институт менеджмента ЛИНК (Открытый университет Великобритании), прошла президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации и получила диплом по лидерским программам Leadership Management International в области продаж и эффективного управления.

В Краснодарском крае ГК DOGMA реализует ряд масштабных проектов — микрорайоны «Самолет», «Парк Победы», «Догма парк», «Рекорд», «РИДЗ», «ГРЕЙД» в Краснодаре, а также «Порто-Ново» в Новороссийске. Они предусматривают строительство современного жилья вместе с социальной инфраструктурой — школами, детскими садами, общественными пространствами и коммерческими объектами, формируя комфортную городскую среду и способствуя развитию территорий региона.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2,2 млн кв. м. Еще 2,6 млн кв. м жилья — на стадии возведения. DOGMA входит в ТОП-3 по объемам текущего строительства в России и является лидером по строительству жилья в проектах КРТ (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сданы точно в срок 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 12 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.



