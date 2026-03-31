В Краснодаре планируют назвать улицу в честь журналиста ТАСС

Городская дума Краснодара утвердила решение о присвоении имени журналиста Виктор Жиляков одной из улиц в Прикубанском округе, в районе переулка Думского. Об этом сообщили в Союзе журналистов Кубани.

Ранее соответствующее предложение поддержала топонимическая комиссия города. Инициатива была внесена депутатом гордумы, директором МТРК «Краснодар» Максимом Жмутским и одобрена профессиональным сообществом.

Как отметила председатель Союза журналистов Кубани Диана Горбань, решение о присвоении имени Виктора Жилякова стало значимым для регионального медиасообщества. Она подчеркнула, что журналист более 40 лет работал в ТАСС, возглавлял корпункты агентства в различных регионах, включая Туву, Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, участвовал в освещении освоения Сибири и нефтегазовых месторождений, а также работал на Кубани свыше 30 лет.

В Краснодаре уже существует практика увековечения имен журналистов в городской топонимике. Ранее улицы получили имена Дементия Красюка, Александра Гикало, Виктора Анфиногенова, Ивана Лотышева и Бориса Максудова.

Виктор Жиляков родился в 1941 году, с 1986 по 2015 год возглавлял корпункт ТАСС на Кубани, занимал пост вице-губернатора Краснодарского края, был членом Союз журналистов России и активным участником регионального журналистского сообщества. Он является кавалером ордена Почета, ордена Трудового Красного Знамени и других государственных наград, удостоен звания «Легенда российской журналистики». Журналист скончался в июле 2023 года.

Вячеслав Рыжков