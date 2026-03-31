В Кировском районе Екатеринбурга числ рабочих снизилось на 2,6 тысяч человек

Среднесписочная численность работников в Кировском районе Екатеринбурга снизилась с 64,5 тыс. сотрудников в 2024 году до 61,9 тыс. человек в 2025 году, рассказал глава районной администрации Андрей Корюков на совместном заседании думских комиссий по МСУ и городскому хозяйству. Он пояснил депутатам, что снижение показателя связано с «перемещением населения» из-за открытия новых производств на других территориях.

«В Чкаловском районе вырастает крупное предприятие гражданской авиации, которое переходит от изобретения к серийному производству. У нас достаточно большое количество опытных, квалифицированных сотрудников ушли на гражданскую авиацию»,— пояснил чиновник.

Господин Корюков добавил, что в структуре занятости населения района основные позиции занимают образование и научная деятельность (25%), торговля (17%), обрабатывающие производства (14%), государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (12%), здравоохранение и социальные услуги (5%), деятельность в сфере информации и связи (5%) и водоснабжение, водоотведение (5%). Чиновник отметил, что размер средний заработной платы возрос с 92,5 тыс. руб. в 2024-м до 107,3 тыс. руб. в 2025-м.

Кировский район занимает 7,5% от общей площади Екатеринбурга. Численность населения района на начало 2025 года составила 220,3 тыс. человек. По словам Андрея Корюкова, оборот крупных и средних организаций на территории возрос с 539,8 млрд руб. в 2024 году до 552,9 млрд руб. в 2025 году. Показатель по вводу жилья сократился со 144,2 тыс. кв. м в 2024-м до 30 тыс. кв. м в 2025-м.

Василий Алексеев