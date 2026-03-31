Главные новости за 31 марта. Кавказ

В Дагестане до начала выходных ожидаются осадки под воздействием южных циклонов. Метеорологи прогнозируют небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах — сильные ливни 31 марта и в ночь на 4 апреля.

В 2025 году объем инвестиций в основной капитал субъектов СКФО составил 1,3 млрд рублей. Частные инвестиции составили 743 млрд рублей, что в два раза больше показателей 2020 года.

Прокуратура Дагестана начала проверку после сообщений в интернете о резком и необоснованном повышении цен на бутилированную воду. Обильные осадки в конце марта 2026 года вызвали рост мутности в источниках водоснабжения. Спрос на бутилированную воду взлетел, а предприниматели в ответ подняли цены, что привлекло внимание властей.

Арбитражный суд Ставропольского края вынес решение о признании ООО «Сады Бештау» банкротом. Конкурсный управляющий подвел итоги инвентаризации активов предприятия. Общая стоимость имущества составила около 325 млн рублей.

Ставропольские аграрии столкнулись с бактериозом озимого рапса: Россельхозцентр обследовал более 20 тыс. га посевов во второй и третьей зонах края и выявил высокий запас инфекции даже на молодых верхушечных листьях.