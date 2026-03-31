Главные новости за 31 марта. Ростов-на-Дону и область

Футбольный клуб «Ростов» приостановил строительство новой тренировочной базы. Ростовская администрация обратилась в арбитражный суд Ростовской области с иском о взыскании с ФК 475,9 млн руб. Эта сумма является долгом по договору аренды земельного участка для строительства тренировочной базы.

В Ростовской области с 3 апреля запускают регулярные пассажирские перевозки по реке Дон. Ростов, станицу Старочеркасскую и Азов свяжет новый ежедневный маршрут. Судно «Валдай 45Р» будет совершать рейсы в обоих направлениях.

По итогам 2025 года объем инвестиций в Красносулинском районе достиг рекордных 35,1 млрд руб. В сравнении с показателями 2024 года, инвестиционная активность увеличилась в 3,7 раза.

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом Белокалитвинскую птицефабрику. С иском в инстанцию обратилась компания «КБК-Экспорт», специализирующаяся на оптовой торговле зерном, по факту задолженности в 20 млн руб.

Два основных объекта Багаевского гидроузла введены в эксплуатацию. Первое грузовое судно открыло сезон навигации.