Главные новости за 31 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Игорь Лагерев назначен ректором Кубанского государственного технологического университета.

Застройщики на Кубани заплатят 3,2 млрд за выбытие земель птицефабрики.

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю задержан местный житель, который планировал совершить теракт на объекте критически важной инфраструктуры региона.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подтвердил, что завершение строительства обхода Адлера запланировано на 2027 год.

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор бывшему судье из Адыгеи Анатолию Горголину, осужденному на три года колонии-поселения за наезд на ребенка, который погиб в результате аварии.

Военные следственные органы возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Судоремонтная база "Фрегат"» Сергея Шевцова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Правительство РФ направит дополнительные средства на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, из резервного фонда выделено 712 млн руб. в адрес Росморречфлота.

Краснодарский край по итогам 2025 года продемонстрировал один из наиболее низких уровней исполнения расходов на капитальные вложения среди российских регионов.

Провайдеры на юге России будут оставлять в домашнем интернете только сервисы из белого списка при условии официального решения Минцифры и Роскомнадзора.

На Кубани 14,7 тысячи из 41,8 тысячи километров дорог соответствуют нормативам.

В Краснодарском крае с 1 апреля вводится единовременная выплата для участников специальной военной операции, получивших инвалидность.