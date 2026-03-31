Свердловская полиция с 13 апреля переходит на летнюю форму

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков подписал приказ о переходе личного состава на ношение летней форменной одежды. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, летнее обмундирование сотрудники органов внутренних дел смогут надеть с 13 апреля. Командирам подразделений поручено провести строевые смотры и проверить готовность личного состава к теплому периоду года. Генерал Мешков также потребовал в рамках служебной подготовки повторить правила ношения форменной одежды и знаков отличия.

Как отметил полковник Горелых, при заступлении на охрану общественного порядка не допускается смешение форменной одежды с гражданской. Сотрудники должны быть опрятны, форма — подогнана по размеру, чистая и отглаженная. Изношенные детали одежды не должны присутствовать.

«Все, что влияет на имидж правоохранительного ведомства, от чего напрямую зависит качество обратной связи с населением в сфере безопасности, должно быть понятным и удобным»,— резюмировал Валерий Горелых.

Полина Бабинцева