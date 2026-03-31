Автор инициативы о запрете «обвинительной информации» в СМИ сам ее отозвал

Инициатива об отзыве законопроекта о закреплении понятия «обвинительная информация» и запрете ее распространения в СМИ исходила от самого автора — депутата Госсовета Татарстана Марата Галиева. Об этом «Ъ-Волга-Урал» сообщили в Госсовете республики.

Депутат Госсовета Татарстана сам отозвал инициативу о запрете «обвинительной информации»

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее на сайте Госдумы появилась информация, что Госсовет Татарстана обратился с просьбой снять инициативу с экспертно-правовой оценки Совета законодателей при Федеральном собрании, поскольу автор инициативы, депутат Госсовета республики Марат Галиев, отозвал документ.

Проект предлагал запретить журналистам публиковать сообщения, создающие впечатление о виновности человека или компании до вступления судебного решения в силу. Информация считалась бы обвинительной даже при использовании формулировок «предположительно», «по мнению», «возможно». За нарушение предусматривались штрафы до 300 тыс. рублей для физлиц и до 2 млн — для юрлиц.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу спорной и призвал коллег-законодателей «не заниматься популизмом». Кроме того, по его словам, инициатива была направлена именно на экспертизу в Совет законодателей — в Госдуму документ не поступал.

Анар Зейналов