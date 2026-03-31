Дорожная развязка вблизи Пятигорска прошла экологическую экспертизу

Министерство природных ресурсов и экологии РФ и прокуратура Ставрополья согласовали проект строительства двухуровневой дорожной развязки вблизи Пятигорска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олега Безменова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Развязка была запроектирована, но ее невозможно было реализовывать без согласования размещения объекта в режиме охраны. Площади, которые предусматривают вырубку зеленых насаждений, они составляют мизерную каплю по сравнению с общей площадью заказников»,— цитирует агентство господина Безменова.

В сообщении уточняется, что развязку планируется построить до 2030 года.

Наталья Шинкарева