В Туапсинском районе объявили ракетную опасность

В Туапсинском округе объявлена ракетная опасность, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. Жителям и находящимся на территории муниципалитета рекомендовано при включении сирен сигнала «Внимание всем» соблюдать меры безопасности и немедленно укрыться.

В случае нахождения дома гражданам советуют не подходить к окнам и переместиться в помещения без остекления — коридоры, ванные комнаты или кладовые, либо выбрать комнаты, окна которых не выходят в сторону моря. На улице следует укрываться в цокольных этажах зданий, подземных переходах или на подземных парковках.

Власти подчеркивают, что автомобили не подходят для укрытия, а также не рекомендуется находиться у стен многоквартирных домов. Жителям предписано сохранять спокойствие и ожидать официальной отмены сигнала, которая последует после стабилизации обстановки.

