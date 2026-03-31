В Саратове вице-губернатор Михаил Исаев попал в ДТП

В Саратове минувшей ночью произошло ДТП с участием вице-губернатора Михаила Исаева. Как сообщили в ГУ МВД по региону, на въезде в областной центр, в поселке «Юбилейный», около 0:20 по местному времени Cherry Tiggo врезался в припаркованный Ford Focus.

Фото: Саратовская областная Дума Михаил Исаев

«Все положенные законом процедуры медицинского освидетельствования прошел. Слава богу, ничего серьезного, в реанимацию не попадал и сегодня сразу полноценно вышел на работу. График плотный, много рабочих встреч и совещаний»,— привела пресс-служба правительства комментарий вице-губернатора.

Господин Исаев признал, что виновником происшествия стал сам. Чиновник также поблагодарил коллег за слова поддержки.

Никита Маркелов