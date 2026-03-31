Главные новости за 31 марта. Сочи

В Сочи началась реализация программы по сохранению популяции каштана посевного, инициированной в рамках партнерства «Интерроса», научно-технологического университета «Сириус» и курорта «Роза Хутор». Первый этап проекта стартовал в горном кластере и предусматривает проведение полевых исследований состояния насаждений.

В Сочи кремация тел умерших составляет около 60% от общего числа погребений. Согласно статистике, за последние пять лет в России построили 12 крематориев, но порядка двух третьих из них — это крематории второго типа.

В школах Сочи с 31 марта началась кампания по приему заявлений в первые классы. Родители будущих учеников могут подать документы несколькими способами: лично в образовательное учреждение, направить их заказным письмом с уведомлением или воспользоваться порталом государственных услуг.

Завершение строительства обхода Адлера запланировано на 2027 год. Проект реализуется в рамках комплексного развития транспортной инфраструктуры и является частью формирования международного транспортного коридора «Запад—Восток».

Сочи занял пятое место в рейтинге наиболее востребованных направлений для поездок по России по итогам 2025 года. В феврале 2026 года предложение посуточного жилья выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2026 году минимальный бюджет для покупки недвижимости в Сочи достиг 8–10 млн руб. За эти деньги можно приобрести студию или малогабаритную квартиру в новостройке без отделки.

Краснодарский край вошел в тройку наиболее востребованных направлений для отдыха в период майских праздников 2026 года. Основной вклад в спрос обеспечили курортные территории, включая Сочи, Эстосадок и Сириус.