«Парма» вышла в «Финал четырех» Basket Cup

Баскетболисты «Бетсити Парма» в заключительном матче группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ Winline Basket Cup на своей площадке обыграли сербскую «Мегу». Хозяева паркета выиграли со счетом 92:70.

Лучшим игроком матча стал американский центровой «Пармы» Террелл Картер, на счету которого 16 очков, семь подборов, три передачи, один перехват и четыре потери при коэффициенте эффективности «+22». Таким образом пермский клуб стал последним участником «Финала четырёх» турнира. Также за главный приз поборются «Зенит», УНИКС и ЦСКА. Решающие игры пройдут в Санкт-Петербурге.