В центре Ярославля спасатели сняли с дрейфующей льдины подростка

Сотрудники МЧС спасли в акватории Которосли в Ярославле 15-летнего подростка, оказавшегося на оторвавшейся льдине. Об этом сообщили в главном управлении ведомства по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

31 марта в единую дежурно-диспетчерскую службу сообщили о дрейфующем человеке на льдине в районе Подзеленья. Инспекторы ГИМС незамедлительно отправились на место происшествия.

«По прибытии инспекторы установили, что на льдине находится 15-летний подросток. Ему помогли забраться на аэролодку и добраться до берега»,— сообщили в МЧС и указали, что подросток оказался в опасной ситуации из-за «трендового фото».

Подростка передали сотрудникам полиции для дальнейшей передачи законным представителям и составления административного протокола.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что накануне сотрудники МЧС сняли с дрейфующей льдины четырех человек, которые устроили пикник посреди Волги под Ярославлем.