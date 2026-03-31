Главные новости за 31 марта: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События вторника: выбор «Ъ-Черноземье»

Количество пострадавших при атаке дрона ВСУ на здание правительства Белгородской области выросло до трех. Помимо начальника отдела административно-хозяйственной части Вячеслава Бескоровайного, ранения получили еще одна сотрудница облправительства и посетительница. Женщин доставили в городскую больницу №2 Белгорода. У них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы.

Крупнейший в Воронежской области производитель металлоконструкций «Воронежстальмост» выбрался из убытков. Акционерное общество завершило 2025 год с чистой прибылью 31,2 млн руб. В предыдущем, 2024 году крупнейший в регионе производитель металлоконструкций фиксировал убытки на 167,5 млн руб. При этом выручка предприятия не выросла, а снизилась — с 7,52 до 7,28 млрд руб.

Фигурантов дела экс-замгубернатора Курской области выпустили из СИЗО. Облсуд смягчил меры пресечения бывшему замминистра природных ресурсов Курской области Александру Володько, который обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), а также предпринимателям Александру Азарьеву и Геннадию Крюкову, которым вменяется пособничество в преступлении (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ). Господин Володько отправлен под домашний арест, а господам Азарьеву и Крюкову избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Липецкое АО «Прогресс» (бренды «Фрутоняня», «Малышам» и «Липецкий бювет») по итогам 2025 года увеличило чистую прибыль на 27% — до 10,2 млрд руб. против 8 млрд руб. годом ранее. Выручка предприятия выросла на 8% и достигла 52,1 млрд руб. (48,2 млрд руб. в 2024-ом). На фоне этого организация сократила коммерческие и управленческие расходы.

В новом созыве Госдумы после осенних выборов может смениться депутат от Орловского одномандатного округа. По данным “Ъ”, вместо бывшего ректора Орловского госуниверситета Ольги Пилипенко от «Единой России» (ЕР) будет баллотироваться сын вице-мэра Москвы Петра Бирюкова Александр Бирюков. Он больше трех лет работает заместителем губернатора-коммуниста Андрея Клычкова и руководит московским представительством региона, являющегося родиной лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

В Тамбове объявили новые торги за право строительства детского сада на 250 мест в районе пересечения Волжской и Магистральной улиц (Волжская, 75с). Начальная цена контракта не изменилась и составляет 479,3 млн руб. Построить детсад требуется до 30 июня 2027 года. Первый аукцион был отменен 19 марта. Информации о поступлении каких-либо жалоб на условия закупки нет.

Денис Данилов