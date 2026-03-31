Инвестиции в основной капитал СКФО достигли 1,3 трлн рублей

В 2025 году объем инвестиций в основной капитал субъектов СКФО составил 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в округе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что частные инвестиции составили 743 млрд рублей, что в два раза больше показателей 2020 года. «Одновременно растет интерес бизнеса: количество резидентов туристических особых экономических зон увеличилось с 45 в 2021 году до 111 по итогам 2025 года. Сегодня бизнес уже заявил обязательства по инвестициям в проекты по созданию туристской инфраструктуры на сумму около 190 млрд руб. к 2030 году»,— говорится в сообщении

Наталья Шинкарева