«Автовокзалы Прикамья» снизили прибыль на 16%

Концессионер пермских автовокзалов ООО «Автовокзалы Прикамья» поделился финансовыми результатами за 2025 год. Согласно данным Rusprofile, выручка общества составила 65,7 млн руб., что на 9% выше показателя прошлого года (в 2024-м — 60,2 млн руб.). Чистая прибыль снизилась на 16% с 14,4 млн до 12,2 млн руб. При этом дебиторская задолженность общества выросла на 255% до 14 млн руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Автовокзалы Прикамья» принадлежит предпринимателю Роману Биджакову. Возглавляет компанию Андрей Отинов. Ранее компания выступала арендатором автовокзалов и автостанций в Пермском крае. В 2011 году практически все имущество ПКГУП «Автовокзал» было отдано в аренду. Арендаторами выступили структуры, входившие в ООО.

Летом 2021 года автовокзалы и автостанции региона были переданы в концессию ООО «Автовокзалы Прикамья», а краевое предприятие сосредоточилось на пассажирских перевозках.