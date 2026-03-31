Суд отказал жительнице Ейска, заявившей о продаже дома под давлением мошенников

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил отказ в удовлетворении требований жительницы Ейска о признании недействительным договора купли продажи ее дома с земельным участком.

По материалам дела, в 2022 году женщина продала недвижимость местному жителю, утверждая, что сделка была совершена под давлением мошенников, которые убедили ее также оформить кредит. После того как она осознала последствия, истец обратилась в правоохранительные органы и суд с требованием о возврате имущества.

Ейский городской суд и апелляционная инстанция отклонили иск, указав, что заявительница не представила доказательств того, что при заключении сделки была лишена способности понимать свои действия или была введена в заблуждение ответчиком. Кроме того, истец отказалась от прохождения психолого психиатрической экспертизы на стадии расследования уголовного дела, пропустила установленный годичный срок для оспаривания сделки и не смогла оспорить вступившее в законную силу право собственности покупателя.

Кассационный суд проверил законность решений нижестоящих инстанций и признал их обоснованными. Ходатайство о назначении психолого психиатрической экспертизы отклонено, так как кассация не уполномочена собирать новые доказательства, а суды первой и апелляционной инстанций уже оценили имеющиеся материалы.

Ранее принятые судебные акты оставлены без изменений.

