ХК «Автомобилист» сократил отставание от «Салавата Юлаева» в серии плей-офф

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в пятом матче 1/8 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:2.

У победителей хет-трик оформил Степан Хрипунов, по шайбе забросили Александр Шаров и Даниэль Спронг. У уфимцев отличились Ильдан Газимов и Девин Броссо.

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу уфимцев. Следующая игра между командами состоится 2 апреля в Уфе.

