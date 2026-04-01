В Черноземье 2 апреля ожидается теплая и пасмурная погода, до +18°C

В четверг, 2 апреля, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Преимущественно без осадков. Температура будет варьироваться от +8°C до +18°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +10°C, днем потеплеет до +18°C, вечером столбик термометра опустится до +14°C, ночью будет +9°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +10°C, днем температура поднимется до +15°C, вечером она составит +13°C, а ночью +9°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром температура составит +10°C, днем повысится до +15°C, вечером будет +12°C, а ночью снова понизится до +8°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +9°C, днем — +14°C, вечером будет +11°C, а ночью опустится до +8°C. Ветер до 2 м/с. Возможны осадки в виде дождя.

В Орле утром температура воздуха составит +9°C, днем поднимется до +14°C, вечером будет +12°C, а ночью похолодает до +8°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +9°C, днем — +13°C, вечером будет +12°C, а ночью — +8°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова