Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» произошел из-за воспламенения газовой смеси
Причиной возгорания на предприятии «Нижнекамскнефтехима» стало воспламенение газовой смеси. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Инцидент произошел во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.
Возгорание удалось локализовать, сейчас продолжается ликвидация остаточного горения. Пресс-служба предприятия подчеркнула, что основные производственные узлы не пострадали и продолжают работу.
В результате происшествия погибли два человека, 20 человек госпитализированы, пострадавшим оказана медицинская помощь.
Мониторинг воздуха, по данным специалистов, не выявил угрозы для жителей и окружающей среды.