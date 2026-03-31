На Кубани 14,7 тысячи из 41,8 тысячи километров дорог соответствуют нормативам

В Краснодарском крае протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на сегодняшний день составляет 41,8 тыс. км, из них 8,9 тыс. км — дороги регионального и межмуниципального значения, 32,9 тыс. км — местные дороги. Как рассказали «Ъ-Кубань» в региональном минтрансе, нормативным требованиям соответствует около 14,7 тыс. км, включая почти 4,7 тыс. км региональных и порядка 10 тыс. км местных дорог.

Точные данные по дорогам местного значения предварительные, объективная оценка возможна только после проведения диагностики, отмечают в ведомстве. Диагностика региональных дорог выполняется ежегодно, данными о состоянии местных дорог ведомство не располагает.

Все ремонтные работы на дорогах регионального и межмуниципального значения ведутся в рамках государственных контрактов. В 2026 году работы выполняются на 63 участках в 32 муниципальных образованиях. Подрядчики обязаны по возможности выполнять ремонт в ночное время и не ограничивать движение транспорта в направлении морских курортов с 1 мая по 15 сентября. Локальные разрушения асфальтобетонного покрытия устраняются в рамках содержания дорог, а основные работы по ликвидации повреждений планируются на весенне-летний период. Для ремонта местных дорог министерство ежегодно выделяет субсидии; в 2026 году их объем составил 9,3 млрд руб.

В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог» уже ведутся строительно-монтажные работы на 13 объектах регионального и межмуниципального значения. Среди крупнейших проектов — строительство обхода Тимашевска, строительство дороги между станицами Стародеревянковская, Ленинградская и Кисляковская, реконструкция участка трассы Краснодар—Ейск и строительство Восточного подъезда к Краснодару.

С использованием субсидий реализуются также проекты на местных дорогах: реконструкция Западного подъезда к Краснодару, ремонт моста через реку Шапсухо в Лермонтово, строительство транспортно-пешеходного тоннеля в Славянске-на-Кубани. В рамках развития краевой столицы продолжаются работы по капитальному ремонту моста через Кубань, строительству транспортной развязки на ул. Тихорецкая — ул. Володарского и реконструкции путепровода на ул. Фадеева.

Министерство отмечает, что при текущем уровне финансирования и темпах работ будет рассмотрена возможность сокращения сроков реализации строительно-монтажных проектов.

