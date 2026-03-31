В Адыгее по нацпроекту обновят более 6 км дорог, входящих в опорную сеть

В 2026 году в Республике Адыгея продолжится обновление дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На модернизацию 6,7 км автомобильных дорог, входящих в опорную сеть региона, предусмотрены соответствующие бюджетные средства, сообщили в минстрое республики.

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Особое внимание уделят стратегически значимым участкам трассы Майкоп—Туапсе, обеспечивающей устойчивое сообщение между населенными пунктами и транзит с соседними регионами. Работы включают фрезерование изношенного покрытия с устройством нового асфальтобетона, укрепление обочин, установку дорожных знаков и нанесение разметки.

Начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального «Автодора» Дмитрий Бороненко отметил, что ремонт опорных дорог напрямую влияет на качество жизни населения, обеспечивая транспортную связанность территории и доступ к социальным объектам.

Модернизация опорной сети позволит повысить пропускную способность трасс, снизить аварийность, сократить время в пути и транспортные издержки. Ведомство отмечает, что реализация национального проекта способствует формированию современной и безопасной транспортной системы, отвечающей текущим и перспективным потребностям региона.

