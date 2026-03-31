На Кубани организацию обязали заплатить почти 19 млн рублей за загрязнение реки Псекупс

Суд обязал муниципальное бюджетное учреждение ЦРЭС компенсировать ущерб в размере 18,8 млн руб. за загрязнение реки Псекупс в Краснодарском крае. Соответствующее решение вынесено по иску Росприроднадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушение было выявлено в городе Горячий Ключ по жалобам местных жителей. Инспекторы Южного межрегионального управления Росприроднадзора зафиксировали на берегу реки накопление строительных отходов. В ходе обследования акватории и береговой полосы были отобраны пробы, подтвердившие загрязнение на площади более 400 квадратных метров.

Ранее Росприроднадзор направлял ЦРЭС требование о добровольном возмещении ущерба, однако учреждение его не исполнило. Суд постановил компенсировать вред водному объекту в полном объеме.

МБУ «ЦРЭС», зарегистрированное в Горячем Ключе, специализируется на ремонте машин и оборудования.

