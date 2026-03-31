В Усть-Лабинске запустили сервисный центр для белорусской сельхозтехники

В Усть-Лабинске на базе комбайнового завода «Кубань» открыт мультибрендовый центр «Белорусские машины», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Новый сервисный центр позволит аграриям обслуживать белорусские тракторы, комбайны и жатки, которые составляют около 70% тракторов и 10% комбайнов на кубанских полях. Ранее комплектующие для такой техники закупались в Беларуси, а оперативный ремонт был затруднен.

Завод «Кубань» был запущен в 2023 году совместно с белорусской компанией «Гомсельмаш». К декабрю 2025 года предприятие выпустило более 230 единиц сельхозтехники. В ближайшие пять лет центр расширят, включив машиностроительный участок и подразделение перспективного развития для производства комплектующих с учетом условий работы техники в полевых условиях, отметил министр промышленности Республики Беларусь Андрей Кузнецов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «КЗ "Кубань"» зарегистрировано в 2023 году, основной вид деятельности — производство машин для уборки урожая. В 2025 году компания получила чистую прибыль 4,2 млн руб. при выручке 564,8 млн руб. «Гомсельмаш» входит в число крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники, в состав холдинга входят несколько заводов и конструкторско-технических бюро.

