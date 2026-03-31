«Ростелеком» назвал условие введения белых списков в домашнем интернете на юге

Провайдеры на юге России будут оставлять в домашнем интернете только сервисы из белого списка при условии официального решения Минцифры и Роскомнадзора, сообщили РБК в «Ростелекоме». Формирование перечня контролирует Минцифры, надзор за исполнением решения возложен на Роскомнадзор. В компании уточнили, что исполнение будет происходить только после соответствующего указания государственных органов для сетей оптического интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее Минцифры опровергло сведения о планах по обязательному внедрению белых списков для домашнего интернета. Для мобильной сети в регионе ограничения действуют с июня 2025 года в рамках сигнала «Беспилотная опасность», введенного из-за роста числа атак беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, такая мера снижает риски для населения и объектов Кубани.

Белый список сайтов был опубликован Минцифры 5 сентября 2025 года, единый для всех регионов России. По состоянию на февраль 2026 года федеральный перечень насчитывает более 100 ресурсов, обновления публикуются на сайте и в социальных сетях министерства. 31 марта жители Краснодарского края зафиксировали перебои в мобильной связи, однако сигнал «Беспилотная опасность» на территории региона не объявлялся.

Вячеслав Рыжков