Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат Госдумы от Краснодарского края Езубов планирует переизбраться на пятый срок

Депутат Государственной думы от Краснодарского края Алексей Езубов подал заявку на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», сообщили в региональном отделении партии. Господину Езубову в 2026 году исполнилось 78 лет, ранее он занимал руководящие позиции в холдинге «Базовый элемент» и является дядей бизнесмена Олега Дерипаски.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый мандат в Госдуме господин Езубов получил в 2007 году. Он последовательно избирался депутатом V, VI, VII и VIII созывов, в настоящее время входит в комитет по аграрным вопросам. На предстоящих выборах он планирует баллотироваться по Восточному одномандатному округу №56.

Краснодарский край представляют 15 депутатов фракции «Единая Россия». Кроме господина Езубова, участие в партийном предварительном голосовании намерены принять еще трое действующих депутатов: Сергей Алтухов, Константин Затулин и Алексей Ткачев.

Вячеслав Рыжков

