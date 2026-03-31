Депутат Госдумы от Краснодарского края Езубов планирует переизбраться на пятый срок

Депутат Государственной думы от Краснодарского края Алексей Езубов подал заявку на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», сообщили в региональном отделении партии. Господину Езубову в 2026 году исполнилось 78 лет, ранее он занимал руководящие позиции в холдинге «Базовый элемент» и является дядей бизнесмена Олега Дерипаски.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый мандат в Госдуме господин Езубов получил в 2007 году. Он последовательно избирался депутатом V, VI, VII и VIII созывов, в настоящее время входит в комитет по аграрным вопросам. На предстоящих выборах он планирует баллотироваться по Восточному одномандатному округу №56.

Краснодарский край представляют 15 депутатов фракции «Единая Россия». Кроме господина Езубова, участие в партийном предварительном голосовании намерены принять еще трое действующих депутатов: Сергей Алтухов, Константин Затулин и Алексей Ткачев.

