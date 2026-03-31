Эксперт: предпосылок к снижению стоимости жилья на Ставрополье нет

Рынок жилья в России в ближайшее время вряд ли столкнется с резким снижением цен: его поддерживает не только ипотека, но и деньги частных вкладчиков, считает кандидат экономических наук, доцент и завкафедрой института экономики и управления СКФУ Елена Золотова, пишет «Победа 26».

Фото: Станислав Маслаков

По оценке эксперта, по итогам 2025 года россияне заработали на депозитах от 7 до 10 трлн руб., тогда как весь объем продаж жилья составил около 5 трлн руб.

Такой разрыв означает, что у части населения по-прежнему есть заметный финансовый ресурс, который может перейти в недвижимость, если банковские ставки станут менее привлекательными или если люди захотят зафиксировать капитал в более понятном активе. На этом фоне ожидать обвала цен, особенно в новостройках, оснований мало: даже при слабом спросе рынок удерживают накопленные сбережения, а значит, продавцы не спешат идти на значительные скидки.

Для Ставропольского края ситуация выглядит еще жестче. Елена Золотова указывает, что регион сохраняет миграционную привлекательность: сюда переезжают жители других регионов РФ, в том числе северных, а это поддерживает спрос и не дает ценам быстро просесть. При этом разброс стоимости жилья по стране, по ее мнению, будет только расти: ликвидные проекты в сильных локациях продолжат дорожать, а слабые объекты и менее востребованные районы могут стагнировать или расти медленнее рынка.

Дополнительный фон создает общероссийская конъюнктура: в начале 2026 года отраслевые публикации указывали, что новостройки продолжают находиться в логике точечного спроса, а не массового бума, и что рост цен в регионах будет неоднородным. В Ставропольском крае спрос со стороны покупателей и инвесторов держится устойчивее, чем в менее ликвидных локациях.

