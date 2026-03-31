Строитель МКД для расселения аварийного жилья в Рыбинске предстанет перед судом

В Рыбинске прокуратура направила в суд уголовное дело по статье о растрате в отношении руководителя компании, которая строила многоквартирный дом (МКД) на улице Корнева для расселения аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Следствие считает, что в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года руководитель строительной компании потратил на нужды организации и личные цели 1,7 млн руб., полученные по муниципальному контракту.

«В результате противоправных действий сорван срок сдачи объекта капитального строительства, бюджету причинен ущерб в размере более 1,7 млн руб.»,— сообщили в прокуратуре.

Гендиректор подрядной организации обвиняется в растрате, совершенной с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что МКД на Корнева строило ООО «Промресурс» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость контракта, заключенного с городской администрацией в 2023 году, составляла 110 млн руб. Из-за отставаний от графика соглашение было расторгнуто заказчиком в одностороннем порядке. Достраивал дом «Арсенал-СП», объект был сдан в начале 2026 года.

Алла Чижова