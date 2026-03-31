Официальные курсы валют ЦБ на 1 апреля
|Австралийский доллар
|55,6159
|Английский фунт
|107,2343
|Белорусский рубль
|27,6418
|Гонконгский доллар*
|10,3834
|Дирхам ОАЭ
|22,1240
|Доллар США
|81,2504
|Евро
|93,2739
|Индийская рупия**
|85,8391
|Казахстанский тенге**
|16,8730
|Канадский доллар
|58,3444
|Китайский юань
|11,7804
|СДР
|110,3218
|Сингапурский доллар
|62,9214
|Турецкая лира*
|18,2897
|Украинская гривна*
|18,5007
|Шведская крона*
|85,5565
|Швейцарский франк
|101,5630
|Японская иена**
|50,8451
*За 10. **За 100.