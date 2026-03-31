В Волжском главу турфирмы заочно приговорили к сроку за смертельное ДТП в 2020-м

Волжский городской суд заочно вынес приговор Истанбуллу Али — фактическому руководителю турфирмы «Диана тур». Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Волгоградской области Фото: Прокуратура Волгоградской области

Как установил суд, организатор схемы Налча Махир (осужден ранее в апреле 2025 года) привлек Али, имевшего опыт в междугородних перевозках, к незаконной деятельности. Чтобы получать максимальную прибыль и уходить от ответственности, соучастники решили действовать через подставное лицо.

Для конспирации они уговорили своего знакомого господина Лазарева зарегистрироваться как ИП. Тот, не зная об истинных планах, в 2011 году оформил лицензию на пассажирские перевозки. Али официально устроился к нему, но фактически управлял бизнесом: составлял расписание, выпускал водителей в рейсы, систематически нарушая режим труда и отдыха, и получал за это долю дохода.

В ночь на 24 декабря 2020 года на 247-м км трассы Р-22 «Каспий» в Рязанской области водитель рейсового автобуса уснул за рулем из-за переработок. Автобус вылетел на встречку, врезался в ограждение и опрокинулся в кювет.

В ДТП погибли четыре человека. Еще четверо пассажиров, включая несовершеннолетнего, получили тяжкий вред здоровью. Различные травмы — у 18 пострадавших.

С февраля 2024 года Истанбуллу Али находится в международном розыске. На территорию РФ его пока не экстрадировали, поэтому дело рассматривали заочно (ч. 5 ст. 247 УПК РФ). Суд назначил Али семь лет колонии общего режима с запретом на три года заниматься пассажирскими перевозками. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор еще не вступил в законную силу.

Нина Шевченко